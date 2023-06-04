Пермский свинокомплекс подешевел на 137 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин объявил повторный аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на торги вновь единым лотом выставлены все принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак свинокомплекса и его дебиторская задолженность. Начальная цена актива — 1,232 млрд руб. Аукцион назначен на 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первые торги по продаже мощностей Пермского свинокомплекса проходили с 19 апреля по 1 июня. На них перечисленное имущество продавалось по начальной цене 1,369 млрд руб. Аукцион не состоялся в связи с недостаточным количеством участников.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат», подконтрольное пермскому бизнесмену Артему Болдыреву. Ранее другая его структура — компания «Агро-Альянс» выкупила стадо свинокомплекса. Господин Болдырев сообщал, что в дальнейшем планирует приобрести с торгов и производственные мощности краевого АО, модернизировать предприятие и расширить его профиль.