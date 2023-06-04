Аэропорт Кемерово не принимает рейсы из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

Пассажирский самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Сочи–Кемерово, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной стали дефекты взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кемерова, возникшие вследствие погодных условий, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре,

По этой же причине до 5 июня задержан вылет рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск – Кемерово, указывается в релизе транспортной прокуратуры. «Аэропорт закрыт на прилет и вылет до 5 часов утра 5 июня», — сообщили «Ъ-Сибирь» в справочной службе аэропорта.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в аэропорту Кемерово.

Илья Николаев