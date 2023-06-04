Жителю Адыгеи назначили 8 лет строгого режима за убийство знакомого в Рождество

Жителя аула Адамий Красногвардейского района Адыгеи осудили на восемь лет за убийство знакомого в Рождество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

Днем 7 января 2023 года 48-летний мужчина и его знакомый находились в гостях у семейной пары в селе Красногвардейском, где они вместе пили алкоголь. В ходе застолья у мужчины и его знакомого возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время нее обвиняемый ударил складным ножом знакомого в область грудной клетки. Смерть наступила на месте происшествия.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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