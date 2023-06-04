В Заречном закрыли детский пляж из-за строительства эко-парка

В Заречном (Свердловская область) на территории от детского пляжа до «Ривьеры» началось строительство эко-парка. Как уточнили в администрации города, на площадке работает техника, выполняется монтаж конструкций и разметка под объекты, вырыты траншеи, укладывается электрокабель.

Администрация Заречного рекомендовала жителей города воздержаться от пребывания на территории, где ведутся работы.

В прошлом году Заречный выиграл федеральный грант в 85 млн руб. по национальному проекту «Жилье и городская среда» на создание эко-парка на берегу Белоярского водохранилища. Новый экологический парк будет включать детские зоны, качели, беседки, площадку для воркаута и настилы для йоги.

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