Всего 3% челябинцев готовы взять кредит на летний отпуск

В Челябинске всего 3% местных жителей собираются оформить или уже взяли кредит на летний отпуск. Об этом по итогам опроса экономически активных горожан сообщают эксперты сервиса SuperJob.

Среди тех, кто собирается или уже взял кредит на отпуск, преобладают граждане старше 45 лет (7%). По их мнению, финансовые трудности не должны препятствовать отдыху, а «перемены положительно сказываются на качестве работы».

Большинство (86%) жителей Челябинска считают нецелесообразным оформление кредитов на отпуск. Среди тех, кто придерживается этой позиции, больше мужчин, чем женщин — 95% против 83%.

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