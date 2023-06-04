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Власти опровергли фейк о проведении на Кубани референдумов для создания независимых республик

Информация о проведении на территории России, в том числе в Краснодарском крае, так называемых референдумов для создания независимых республик является фейком. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Анонимные фейки распространяются в проукраинских Telegram-каналах. Жителей призывают выйти на центральные площади городов.

Сообщения являются провокацией. На Кубани не проводится никаких референдумов. В оперштабе подчеркивают, что информация о каких-либо официальных общественно значимых мероприятиях, в том числе референдумах, была бы заранее размещена на официальных сайтах органов власти, Центрального избиркома и региональных избирательных комиссий.

Татьяна Ручкина

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