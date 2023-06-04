В правительстве области рассказали о развитии «Ярославского взморья»

В Рыбинском районе в береговой зоне Рыбинского водохранилища в 2027 году появится всесезонный комплекс для семейного отдыха, рассчитанный на прием 245 тыс. туристов в год, сообщили в правительстве Ярославской области. Объем инвестиций составит 25,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Ярославское взморье"

Фото: Правительство Ярославской области "Ярославское взморье"

Фото: Правительство Ярославской области

«Коприно Посад» региональные власти называют одним из ключевых инвестиционных проектов, который позволит создать 1 тыс. рабочих мест и в три раза увеличить туристический поток в район (в 2022 году Рыбинский район посетили 80 тыс. гостей). Таким образом в областном правительстве планируют достичь поставленные президентом цели национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Новый туристический проект очень важен для Ярославского региона. Важно, что новые инвестиции приходят на территорию, у которой есть потребность и при этом хороший потенциал в развитии. Уже действующие проекты на территории "Ярославского Взморья" сегодня являются драйверами развития туризма, работодателями и значимыми плательщиками в бюджеты всех уровней. А с появлением новых больших объектов их роль только возрастет»,— рассказал первый заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Проект реализуется при поддержке областного правительства, которое сопровождает инвестора в режиме «одного окна», что позволяет избежать бюрократических проволочек. Сейчас завершается строительство нового корпуса гостиницы на 127 номеров. Правительство региона предоставит инвестору субсидию по факту понесенных затрат на создание инженерной инфраструктуры.

Соглашение о строительстве комплекса было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Инвестором выступает ООО «Васта Дискавери».

Алла Чижова