В Малопургинском районе Удмуртии водитель мотоцикла и его пассажирка погибли в ДТП

4 июня около 2 часов 20 минут на 13 км дороги «с.Бураново — с. Кечево» на территории Малопургинского района произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии, 25-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и съехал на правую обочину, из-за чего транспортное средство выбросило на встречную полосу движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате аварии водитель и его 34-летняя пассажирка скончались на месте. В ГИБДД отмечают, что погибшие были без мотошлемов.