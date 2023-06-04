Пермская пригородная компания запустит ночную «Ласточку» в День города

В ночь с 12 на 13 июня в Перми будет курсировать специальный пригородный поезд «Ласточка» №6052/6051 сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2. Как сообщает пресс-служба Пермской пригородной компании, он будет организован для вывоза из центра города посетителей праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми. В 00:05 по местному времени поезд отправится со станции Пермь-2 и, сделав круг, вернется на нее в 01:23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Праздничные мероприятия в честь 300-летия Перми 12 июня будут проходить во всех районах города. На центральной сцене, которая разместится на эспланаде, они начнутся в 12:10 с детской развлекательной программы. Вечером запланированы поздравление главы города, выступления музыкальных исполнителей и танцевальных коллективов. Завершится празднование театрализовано-пиротехническим спектаклем над акваторией Камы, который состоится с 23:40 до 00:00.