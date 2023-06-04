За квартал объем вкладов жителей Тамбовской области вырос почти на 15%, до 128,5 млрд рублей

Объем вкладов жителей Тамбовской области (без учета средств на счетах эскроу) по итогам первого квартала текущего года достиг 128,5 млрд руб., увеличившись к аналогичному периоду 2022-го на 14,9%. Такие данные приводит региональное отделение Банка России. Средства на счетах эскроу (необходимы при участии в долевом строительстве) увеличились еще больше - на 25,7%, до 6,9 млрд руб. В общем объеме привлеченных банками средств вклады населения занимают 70%. Как отметили в ЦБ, годовая инфляция замедлилась и прогнозируется в диапазоне 4,5–6,5%. Банки предлагают сегодня по вкладам примерно 7-8% годовых.

Владимир Зоркий