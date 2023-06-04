Глава СКР потребовал доклад из-за падения остановки на ребенка в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту падения остановки на 8-летнего мальчика в Челябинске. Поручение исполнит руководитель регионального управления СК Петр Решетников, уточняют в федеральном ведомстве.

По сведениям СМИ, 2 июня на 8-летнего мальчика на остановке «Улица Рылеева» упал остановочный павильон. Ребенок получил травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

В администрации Челябинска отмечают, что при прибытии представителей мэрии и полицейского пострадавших на месте происшествия обнаружено не было. Сейчас упавший остановочный комплекс демонтирован.

«В рамках подготовительных работ, проводимых подрядчиком по ремонту дороги по улице Блюхера, был также подготовлен к переносу остановочный павильон “Рылеева”. Подрядчик не принял должных мер к его закреплению и ограждению, в связи с чем порывом ветра он был опрокинут», — поясняют в мэрии.

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