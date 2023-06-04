На ремонт моста в Шадринске выделили 79,8 млн рублей

Объявлен аукцион на выполнение капитального ремонта моста через реку Канаш по улице Первомайской в Шадринске. Начальная цена контракта составляет 79,8 млн руб. Прием заявок ведется до 14 июня, сообщается на портале госзакупок.

Работы будут финансироваться из областного бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет демонтировать старый и возвести новый мост с асфальтобетонным. Его длина составит 46,5 м. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 10 м. Завершить работы нужно будет до 1 октября 2024 года.

Мост через реку Канаш находится в аварийном состоянии. Жители Шадринска заявляют о наличии на нем трещин и провалов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте