Улицы Краснодара подтопило из-за сильного ливня

Ночью в Краснодаре начался сильный ливень, который подтопил дороги на нескольких улицах. Рано утром заниматься последствиями подтоплений начала спецтехника, сообщает пресс-служба администрации города.

При необходимости начать работу готовы еще 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций. Ситуацию в круглосуточном режиме отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, ЕДДС и департамента транспорта и дорожного хозяйства.

На Кубани до 5 июня продлили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе продолжат идти сильные дожди, а также ливни с грозами и градом.

Татьяна Ручкина

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