Суд отправил в СИЗО главу красноярского Фонда капремонта

Сегодня Ленинский районный суд Красноярска по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца гендиректора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаила Попелышева по делу о взятке. Об этом сообщила прокуратура края.

По данным регионального управления Следственного комитета России, глава Фонда предложил знакомому директору стройфирмы за взятку 12 млн руб. покровительствовать его компании — обеспечивать ее контрактами, принимать работы в случае выполнения их в ненадлежащем качестве. По данным следствия, 5 мая глава Фонда получил от бизнесмена 1,6 млн руб., 2 июня при получении второго «транша» в 5 млн руб. его задержали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит от восьми до 15 лет заключения и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков написал в своем Telegram-канале, что поручил правительству региона «подготовить решение об отстранении от должности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и ускорить рассмотрение представления прокуратуры, указывающего на серьезные недостатки в работе Фонда».

Илья Николаев