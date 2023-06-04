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Девелопер коттеджного поселка в Паздерино создал компанию-застройщика

Совладельцы холдинга «Дельта-Инвест» Элшан Гусейнов, Леонид Панченко и Андрей Полозников учредили в Перми компанию СЗ «Барбарис». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», общество займется деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Дельта-Партнер» (входит в ГК «Дельта-Инвест»), новая компания создана для комплексного развития территории в Паздерино. Право комплексного развития участка площадью 3,78 га в Паздерино «Дельта-партнер» выиграла осенью 2022 года на аукционе краевого минимущества. На этой площадке девелопер намерен построить коттеджный поселок.

Эскиз коттеджного поселка «Барбарис»

Эскиз коттеджного поселка «Барбарис»

Фото: ГК «Дельта-Инвест»

Эскиз коттеджного поселка «Барбарис»

Фото: ГК «Дельта-Инвест»

Руководитель проекта в группе «Дельта-Инвест» Татьяна Михалева рассказала, что планируемый к строительству коттеджный поселок в Паздерино будет называться «Барбарис». «Мы уже приступили к реализации проекта — вышли на площадку и проводим там подготовительные работы. Сейчас компания получает градостроительные планы на земельные участки. Получить разрешение на строительство планируется в июне. Старт продаж намечен на июль-август, тогда планируется презентовать потенциальным покупателям коттеджного поселка пакетные предложения»,— сообщила Татьяна Михалева.

Напомним, что участок в Паздерино, который планируется застроить, расположен возле Восточного обхода Перми. Территория предполагается к комплексному развитию, в том числе для возведения малоэтажного жилья — индивидуальных или блокированных домов. За право комплексного развития этой земли ООО «Дельта-Инвест» предложило 2,86 млн руб.

Структурами многопрофильного холдинга «Дельта Инвест» владеют Элшан Гусейнов, владелец ГК «Уралподшипник-Пермь» Леонид Панченко, Андрей Полозников, Инна Симоненкова, Марат Рахимов, арбитражный управляющий Виталий Бородулин.

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