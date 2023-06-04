В Томской области водитель Toyota катал пассажира на крыше автомобиля

Томская полиция возбудила уголовное дело на водителя иномарки, катавшего на крыше автомобиля пассажира. По ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью) ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Инцидент произошел сегодня утром в 20-тысячном городе Колпашево. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Томской области, 32-летний водитель Toyota Corolla, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вез на крыше иномарки пассажира. При совершении маневра мужчина не устоял на ногах и упал на проезжую часть. 30-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

Илья Николаев