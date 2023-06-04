Все лето в скверах и парках Ижевска будет звучать живая музыка

С июня по август в скверах и парках Ижевска будут проходить концерты живой музыки. Как сообщает пресс-служба администрации города, Удмуртская государственная филармония запускает новый сезон фестиваля «Музыка летом», который станет завершением 85-го юбилейного филармонического сезона. Музыкальные коллективы будут исполнять популярную классику, джаз, современную и эстрадную музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

5 июня в 19:00 на Центральной площади фестиваль откроет государственный симфонический оркестр Удмуртии. Под руководством дирижера Николая Роготнева будет исполнена музыка Иоганна Штрауса, Вольфганга Моцарта, Йоганнеса Брамса и Петра Чайковского. Вход свободный.