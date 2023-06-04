Год условно получил житель Кемерова, пнувший чужую машину

В Кемерове суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который пнул чужой автомобиль и повредил его. По ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества) ему назначили один год условно с аналогичным испытательным сроком и обязали возместить ущерб владелице автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным ведомства, в июле 2022 года в полицию обратилась владелица автомобиля Great Wall. Заявительница сообщила, что неизвестный помял правое заднее крыло ее иномарки, припаркованной во дворе дома. Сумма ущерба составила около 23 тыс. руб.

Стражи порядка установили, что машину повредил мужчина, проживающий неподалеку. Его задержали.

Полицейские выяснили, что кемеровчанин возвращался домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись после звонка супруги, мужчина несколько раз пнул по рядом стоящему автомобилю, помяв крыло.

Илья Николаев