В Омске арестовали бывшего полицейского, избившего до смерти музыканта в баре

Омский суд заключил под стражу посетителя бара, которого подозревают в избиении до смерти музыканта. Об этом рассказала официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Омской области Лариса Болдинова. По сведениям «Ъ-Сибирь», подозреваемый ранее работал в полиции, в 2011 году он уволился из органов.

Инцидент, в обстоятельствах которого разбирается СКР, произошел 25 мая в баре «Ленинград». Между компанией молодых людей, среди которых находилась девушка, и тремя мужчинами, также отдыхавшими в баре, произошла драка. Ее причиной стало непристойное предложения, сделанное подозреваемым девушке. За нее заступился 26-летний музыкант и его знакомые. Во время потасовки 43-летний подозреваемый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку. На следующий день музыкант скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы в больнице, куда его доставили в состоянии комы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Илья Николаев