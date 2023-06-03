Между Ярославлем и Минском могут появиться прямые авиарейсы

Правительство Ярославской области, авиакомпании и правительство Белоруссии рассмотрят возможность запуска авиарейсов Ярославль-Минск-Ярославль. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев после встречи с министром промышленности республики Александром Рогожником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями. Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов»,— сказал Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что у Ярославской области и Белоруссии много совместных интересов в сферах двигателестроения, АПК, пассажирского транспорта.

«Рейс Ярославль – Минск точно будет востребованным. Не только в плане туризма, но и с точки зрения промышленного обмена, так как и у нас, и в Минске мощная промышленность, и мы плотно сотрудничаем. Уверен, что предприятия хотели бы иметь возможность быстро обмениваться информацией с коллегами, оперативно проводить переговоры»,— сказал Михаил Евраев.

Белоруссия, как отмечалось на встрече, является одним из основных потребителей продукции, отгружаемой ярославскими предприятиями. По данным таможенной статистики, в 2021 году товарооборот региона с республикой составил 204,5 млн долларов США, увеличившись по сравнению с 2020-м на 30%.

Алла Чижова