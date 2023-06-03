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Воронежскому «Факелу» предстоят стыковые матчи с красноярским «Енисеем» за место в РПЛ

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский ФК «Факел» на выезде в Санкт-Петербурге уступил с минимальным счетом местному «Зениту». С учетом победы в том же туре самарских «Крыльев Советов» и нижегородского «Пари НН» воронежский клуб опустился в турнирной таблице на 14-е место и теперь примет участие в стыковых матчах.

Фото: Никита Пауков

Фото: Никита Пауков

«Факел» во встрече с действующим чемпионом страны пропустил в конце матча и не смог сравнять. При этом гости практически не создали опасных моментов у ворот соперника и большую часть встречи провели в обороне. В итоге воронежцы набрали 30 очков, опустились в зону стыков и теперь в матчах за право остаться в РПЛ встретятся с красноярским «Енисеем». Эта команда заняла пятое место в ФНЛ, но из-за инфраструктурной неготовности других клубов, более успешных в спортивном плане, вышла в стыки.

Владимир Зоркий

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