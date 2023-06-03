3 июня на севере Петербурга выпал мокрый снег

В Калининском районе Санкт-Петербурга днем 3 июня выпал мокрый снег с дождем, сообщили очевидцы в соцсетях. Сейчас через город и Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт.

Видео с падающим мокрым снегом у метро «Гражданский проспект» также выложил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. «Вот такое оно питерское лето... В районе Гражданского проспекта и одноименной станции метро среди капель дождя замелькали снежинки»,— написал он в своем Telegram-канале.

По данным Гидрометцентра, 2 и 3 июня в Петербурге — самые холодные дни июня с максимальной температурой воздуха не выше +13 градусов. Потепление в городе и Ленобласти ожидается с понедельника, 5 июня.

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