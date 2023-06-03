В Сочи хозяин сгоревшей конюшни получил ожоги, спасая лошадей

Пожар на конюшне в Сочи произошел в ночь на 3 июня. Огонь на этот объект и жилой вагончик перекинулся с сеновала, который начал гореть первым. Хозяин конюшни и инструктор успели спасти всех лошадей, при этом люди получили ожоги, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Фото: «ЧП Сочи»
«Лошадей чудом успели вовремя вывести из денников, сначала эвакуировали жеребцов, когда возвращались за оставшимися животными, часть конюшен уже горели, шел счет на секунды», — рассказал хозяин конюшни.
Огонь полностью уничтожил жилой вагончик, сеновал, конюшню на семь денников. Сгорели корма и вся амуниция рабочих лошадей.
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