В Сочи хозяин сгоревшей конюшни получил ожоги, спасая лошадей

Пожар на конюшне в Сочи произошел в ночь на 3 июня. Огонь на этот объект и жилой вагончик перекинулся с сеновала, который начал гореть первым. Хозяин конюшни и инструктор успели спасти всех лошадей, при этом люди получили ожоги, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ЧП Сочи» Фото: «ЧП Сочи»

«Лошадей чудом успели вовремя вывести из денников, сначала эвакуировали жеребцов, когда возвращались за оставшимися животными, часть конюшен уже горели, шел счет на секунды», — рассказал хозяин конюшни.

Огонь полностью уничтожил жилой вагончик, сеновал, конюшню на семь денников. Сгорели корма и вся амуниция рабочих лошадей.

Андрей Ульченко

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