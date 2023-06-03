Пропавшую восьмилетнюю петербурженку нашли живой после двух суток поисков

Поисковый отряд «Лиза Алерт» завершил поиски пропавшей два дня назад восьмилетней Ангелины Беркуновой в Санкт-Петербурге, сообщила организация в соцсетях. Ребенка нашли, ее жизни ничего не угрожает.

«Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь! Уважаемые подписчики, просьба воздержаться в комментариях от версий, предположений, пожеланий и молитв. Инфорги проверяют в комментариях свидетельства, просьба не усложнять их работу»,— сообщили поисковики.

Девочка ушла из дома и не вернулась к ночи 1 июня. Последние раз ее видели в районе Ленинского проспекта. Выяснилось, что до исчезновения она вела с подругой переписку с телефона отца и затем перестала выходить на связь. Обстоятельства ее пропажи не разглашаются, известно, что девочку нашли сотрудники полиции.

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