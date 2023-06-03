МегаФон назвал топ детских парков Краснодарского края по активности абонентов

В первый летний день в парках и скверах проводятся праздничные мероприятия для юных жителей. Родители ведут детей прокатиться на аттракционах, поучаствовать в развлекательных мероприятиях или познакомить с растительным и животным миром. Специалисты МегаФона в преддверии Международного дня защиты детей проанализировали обезличенные данные абонентов и определили самые посещаемые и «качающие» локации в регионе

Фото: пресс-служба Мегафон

Тройка лидеров:

1. «Сочи парк», Адлерский район;

2. «Солнечный остров», Краснодар;

3. Сафари-парк, Геленджик.

Аналитики отмечают увеличение количества посетителей в «сочинском Диснейленде» в 3,5 раза в сравнении с 2022 годом. В прямой эфир же со смартфона здесь выходит каждый десятый абонент, что почти в 2 раза превышает прошлогодние показатели. В этом месте не только гуляют и развлекаются, но и тратят тысячи гигабайт мобильного интернета. Такого объема трафика хватит на безостановочное прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце» на протяжении 6 лет. Ребята любят этот парк за невероятные приключения в компании с персонажами любимых русских сказок, горки и карусели, лабиринт из экзотических кустарников, водный игровой комплекс, площадку-лабораторию, совариум и дельфинарий.

На втором месте оказался краснодарский парк «Солнечный остров». К началу июня 2023 года количество его гостей выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление мобильного интернеттрафика увеличилось в 5 раз. Ребятишкам эта локация запоминается сафари-парком со 120 видами животных и птиц и развлекательной зоной с аттракционами. Они вызывают массу положительных эмоций и желание поделиться с близкими фото и видео.

Третьим стал сафари-парк в Геленджике, где рост посетителей составил 17,5% к началу июня год к году. Фото и видео своих чад с милыми животными взрослые посетители отправляют не менее, чем на 2,5 Тб, что сравнимо с беспрерывным просмотром мультсериала «Синий трактор» в течении 17 дней. Уникальное место на Черноморском побережье не отпускает юных граждан, поражая разнообразием и возможностью посмотреть на животных в условиях, приближенных к естественным.

«День защиты детей – праздник с напоминанием нам, взрослым, о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Поэтому для комфортной связи наших абонентов мы не только расширяем существующую сеть, строим новые базовые станции в густонаселённых жилых районах и в парковых зонах. А также предлагаем детский тариф, который максимально защищает от угроз, существующих в Сети, ведь большинство детей получают первую симкарту в 78 лет, причём в 40% случаев вместе с телефоном и доступом к мобильному интернету», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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