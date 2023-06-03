«Росводоканал Краснодар» принял участие в «Марафоне рек»

2 июня сотрудники «Росводоканал Краснодар» приняли участие в федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек» национального проекта «Экология»

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

За несколько часов работы было собрано более 100 мешков мусора, которыми был заполнен грузовой КамАЗ вместимостью 12 кубов.

К акции присоединились и другие участники: совместно с сотрудниками «Росводоканал Краснодар» убирать берег реки вышли представители Альфа-Банка, компании АльфаСтрахование, работники Южного Межрегионального Управления Росприроднадзора, а также депутаты Законодательного собрания Краснодарского края и городской Думы. Всего в мероприятии приняли участие более 80 человек.

В Краснодаре центральной площадкой для проведения уборки стал берег реки Кубань, которая по праву считается украшением города и является одной из самых крупных рек юга России.

«Река Кубань является главной водной артерией края. Эта красавица протяженностью 870 километров стала домом для более сотни видов рыб, четырех сотен видов зоопланктона и десятков водоплавающих и птиц - говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова. – Но люди часто забывают, что, отдохнув на берегу гостеприимной реки, нужно оставить после себя чистоту, чтобы живая природа продолжала жить и дышать, не потревоженная пребыванием человека. Что экология бассейна реки Кубань – это наше будущее и будущее других поколений! В рамках проекта «Эко-герои» наши работники регулярно принимают участие в экологических акциях регионального и федерального уровней. Волонтеры предприятия высаживают деревья, сдают макулатуру, относят вещи в переработку, ведут раздельный сбор мусора и убирают берега. Это наш общий вклад в экологичное будущее, о котором никогда нельзя забывать!»

20 мая в российских городах в поддержку национального проекта «Экология» стартовала федеральная акция по очистке берегов «Марафон рек». Главная задача мероприятия – вовлечь россиян в экологическую повестку, собрать и вывезти отходы с прибрежных территорий самых крупных водных артерий России.

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