Лицензирование поликлиники на ул. Ленина планируется начать в июне

Готовность строящейся поликлиники на ул. Ленина, 16 составляет 99%, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Уже установлено крупное монтируемое медоборудование — аппараты УЗИ, рентген, маммограф, проведено обучение сотрудников медучреждения. Сейчас на объекте завершается пуско-наладка всех систем, проводится клининг помещений, расставляется мебель. Губернатор региона Дмитрий Махонин поставил профильным министерствам задачу в июне выйти на этап лицензирования поликлиники. Планируется, что она начнет работу этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительство поликлиники на ул. Ленина, 16 ведется с 2019 года. Сначала подрядчиком выступало ООО «Спецстрой», которое должно было сдать объект до конца июня 2022 года. Однако в сентябре 2022 года контракт с ООО «Спецстрой» был расторгнут по соглашению сторон. Новым подрядчиком по достройке здания стало ООО «Специализированный застройщик “Дом.59”» (дочерняя структура Корпорации развития Пермского края). По условиям контракта с новым подрядчиком, сдать объект планировалось в марте 2023 года. Однако сроки сдвинулись — в краевом минстрое поясняли, что задерживается поставка оборудования.

Всего в новом здании медицинскую помощь смогут получать 32 тыс. жителей Ленинского района, поликлиника рассчитана на прием 400 человек в смену. В здании расположится дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.