«Школа 800» в июле откроет набор учеников в корпуса «Верхние Печеры» и «Автозавод»

Приемная кампания в корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах и Автозаводском районе пройдет в июле-августе 2023 года, сообщили в администрации учреждения. Правила зачисления учеников и демо-версии вступительных испытаний опубликуют в середине июня. О наборе в третий корпус в Сормовском районе могут объявить дополнительно, когда здание достроят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Верхних Печерах в «Школу 800» будут набирать учеников в классы с третьего по восьмой и в десятый, в Автозаводском районе — с первого по восьмой.

Вся приемная кампания, включая вступительные испытания, будет проходить онлайн. Заполнить анкету ребенка для поступления можно будет с 27 июля по 1 августа на сайте «Школы 800». Со 2 по 8 августа специалисты будут проверять все документы.

Тем, кто поступает в начальную школу, 8 августа отправят информацию о бронировании слотов для подачи документов. 10 августа родители смогут выбрать время, 22-23 августа — отнести документы.

Для тех, кто поступает в 5-10 классы, 9 августа опубликуют предварительный рейтинг. Школьникам направят приглашения на вступительные испытания. Экзамены пройдут с 10 по 16 августа. Сдать нужно будет русский язык, математику и профильным предмет. Для технологического класса IT это информатика, технологического инженерного — физика, естественно-научного — комплексная работа по биологии и химии, для универсального класса — английский язык. С 17 по 30 августа будут сформированы итоговые рейтинги и организована подача документов. После публикации приказа о зачислении пройдет общее собрание родителей.

Даты по приему учеников в автозаводский корпус могут сдвинуться из-за необходимости получить лицензию.

Анастасия Еремина