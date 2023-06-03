В Ярославле 15-летнюю девушку обвиняют в убийстве мужчины

В Ярославле суд арестовал 15-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве 41-летнего мужчины, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области Фото: пресс-служба СУ СКР РФ по Ярославской области

Убийство произошло в ночь на 2 июня в квартире дома на улице Гончарова Фрунзенского района Ярославля. В отсутствие взрослых подростки праздновали день рождения.

«Жильцы дома пожаловались на шум в квартире собственнику — матери одного из подростков. В результате возникшего конфликта между 41-летним мужчиной и 15-летней девушкой последняя нанесла колото-резаное ранение данному мужчине в область грудной клетки, которое оказалось смертельным»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Антон Голицын