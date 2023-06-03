Минирование химзавода «Крымский титан» — это фейк

Заявление руководителя подконтрольной Украине части Херсонской области Александра Прокудина о том, что вооруженные силы России минируют химзавод «Крымский титан» в Армянске, не соответствует действительности. Это очередная доза пропаганды, которой кормят жителей Украины, об этом со ссылкой на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: federalcity.ru Фото: federalcity.ru

«Отсутствие успехов на фронте они пытаются спрятать под маской таких заявлений. Иррациональна сама суть этого заявления. Что мы минируем? Тот объект, что взорвется вместе с семью областями Украины и Турцией?» — рассказал господин Константинов.

«Крымский титан» был запущен в апреле 2022 года. Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы.

Андрей Ульченко

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