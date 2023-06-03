Минирование химзавода «Крымский титан» — это фейк

Заявление руководителя подконтрольной Украине части Херсонской области Александра Прокудина о том, что вооруженные силы России минируют химзавод «Крымский титан» в Армянске, не соответствует действительности. Это очередная доза пропаганды, которой кормят жителей Украины, об этом со ссылкой на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова пишет ТАСС.
Фото: federalcity.ru
«Отсутствие успехов на фронте они пытаются спрятать под маской таких заявлений. Иррациональна сама суть этого заявления. Что мы минируем? Тот объект, что взорвется вместе с семью областями Украины и Турцией?» — рассказал господин Константинов.
«Крымский титан» был запущен в апреле 2022 года. Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы.
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