ГИБДД назвали даты июньских рейдов на нетрезвых водителей в Петербурге

В течение июня Госавтоинспекция проведет семь рейдов в Санкт-Петербурге по выявлению нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба полицейского главка. Мероприятия также затронут прилегающие к городу районы Ленобласти.

Рейды будут проходить в ночное время 3, 4, 5, 10, 11, 12 и 13 июня.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а за повторное нарушение водителя привлекут к уголовной ответственности.

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