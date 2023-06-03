У екатеринбурженки в церкви украли сумку, подозреваемый задержан

В Екатеринбурге в церкви на улице Блюхера у женщины украли сумку с деньгами, банковскими картами и телефоном. Инцидент произошел 30 мая. Как сообщили в городском УМВД, потерпевшая оставила вещи на скамье внутри церкви, но вскоре обнаружила их отсутствие.

После произошедшего женщина обратилась в банк для блокировки карты, но в ответ узнала, что с карты уже произвели несколько списаний на сумму около 2 тыс. руб.

После изучения записей с камер видеонаблюдения, полиция задержала подозреваемого в преступлении — 56-летнего ранее судимого мужчину без определенного местожительства. У него нашли вещи, украденные у женщины. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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