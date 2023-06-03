За незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ двое жителей Удмуртии получили условный срок

Двое жителей Удмуртии получили условный срок за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Противоправная деятельность была пресечена в августе 2022 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1 кг самодельного взрывчатого вещества. Его изготовление и хранение было не связано с осуществлением экстремистской или террористической деятельностью.

Обвиняемые свою вину признали. Суд назначил им 2 года и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года каждому. Приговор вступил в законную силу.