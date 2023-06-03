Тамбовские сотрудники МЧС пять часов боролись с пожаром в Мичуринском городском суде

3 июня в 5.24 в оперативную дежурную смену главного управления МЧС по Тамбовской области поступило сообщение о задымлении в здании городского суда Мичуринска на улице Красная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения №7 было установлено, что задымление идет из серверной суда, а открытое горение не наблюдалось. Очень быстро ситуация изменилась.

В 6.20 сотрудники МЧС констатировали возгорание кровли на площади 50 кв. м. Только в 10.20 пожар удалось ликвидировать, специалисты приступили к проливке конструкций. По данным ведомства, на месте пожара от МЧС работали 32 человека и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

Здании Мичуринского горсуда является объектом культурного наследия XIX века. По деревянным перекрытиям огонь мог быстро распространиться на кровлю, которая в итоге практически полностью была уничтожена.

Владимир Зоркий