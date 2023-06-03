Пропавшего жителя поселка Белая Глина ищут в Ростовской области

Житель Кубани отправился в Ростовскую область на рыбалку и пропал. Его лодку обнаружили около двух дней назад. На ее дне были обнаружены початая бутылка водки и сломанный спиннинг, сообщает Kub Mash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: poklevka.net Фото: poklevka.net

Тревогу подняли товарищи пропавшего, которые вместе с ним рыбачили. Они повернули к берегу, когда тот остался на воде. Через пару часов они позвонили товарищу, однако он сказал неразборчиво, что не понимает, где находится. Потом рыбак вовсе перестал выходить на связь.

Родственники опознали лодку и обратились в правоохранительные органы.

Андрей Ульченко

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