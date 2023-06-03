Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трое чиновников из Челябинской области получили награды за оказание помощи ДНР

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко вручил награды трем представителям Челябинской области за помощь в восстановлении Донецкой народной республики. В их числе мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов, руководитель аппарата администрации Саткинского района Михаил Панарин и глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Челябинск».

Чиновники находятся в ДНР в рамках служебной командировки. Дмитрий Гатов работает первым замглавы Волновахского района. Ему вручен орден Дружбы. Первый заместитель главы администрации Ясиноватой Сергей Зырянов награжден орденом ДНР. Представитель Челябинской области в Ясиноватой Михаил Панарин удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...