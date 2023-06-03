Трое чиновников из Челябинской области получили награды за оказание помощи ДНР

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко вручил награды трем представителям Челябинской области за помощь в восстановлении Донецкой народной республики. В их числе мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов, руководитель аппарата администрации Саткинского района Михаил Панарин и глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Челябинск».

Чиновники находятся в ДНР в рамках служебной командировки. Дмитрий Гатов работает первым замглавы Волновахского района. Ему вручен орден Дружбы. Первый заместитель главы администрации Ясиноватой Сергей Зырянов награжден орденом ДНР. Представитель Челябинской области в Ясиноватой Михаил Панарин удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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