Полиция Краснодара сообщила подробности ДТП в центре города, в котором пострадали трое

Дорожное происшествие случилось около 22:15 вчера, 2 июня, на пересечении улиц Красной и Мира в Краснодаре. По предварительным данным, водитель автомашины KIA ехал по ул. Красной со стороны ул. Пушкина в сторону ул. Ленина. На перекрестке улиц при повороте налево он создал помеху BMW, последний автомобиль передвигался по встречной полосе. В результате BMW изменил траекторию и врезался в опору светофора, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

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«В ДТП пострадали 21-летний водитель BMW, а также двое его пассажиров — 21-летние мужчины. По факту происшествия проводится проверка», — пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Андрей Ульченко

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