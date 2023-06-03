Житель Калининского района Кубани предстанет перед судом за продажу контрафактного «Jack Daniel’s»

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение в отношении 63-летнего жителя ст. Старовеличковской. Обвинение выдвинуто по по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка, хранение и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Следствие считает, что обвиняемый неоднократно покупал у своего знакомого немаркированную алкогольную продукцию на общую сумму свыше 300 тыс. руб. Контрафакт был разлит по бутылкам с этикетками: водка «Beluga» «Талка», виски «Jack Daniel’s», «Macallan» и др. Спиртосодержащая продукция хранилась прямо в доме жителя ст. Старовеличковской. Контрафакт реализовывался на территории района на розлив, а также в таре.

Экспертиза установила что данный продукт не соответствует требованиям ГОСТ. Обвиняемый полностью признал вину.

Уголовное дело будет рассматриваться в Калининском райсуде. Максимальное наказание по инкриминируемой мужчине статье составляет три года лишения свободы.

Андрей Ульченко

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