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Коммерсантъ FM
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«Получился сплошь набор хитов»

Дарья Цивина — о Twin Tigers

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом заведении, меню которого включает самые популярные варианты стрит-фуда из Вьетнама, Китая и Таиланда.

Фото: Twin Tigers

Фото: Twin Tigers

Азиатский ресторан Twin Tigers в «Депо» на Лесной адресован, прежде всего, молодой аудитории. Отсюда и динамичный интерьер с ярко-желтыми и фиолетовыми цветовыми акцентами, и расторопный персонал студенческого вида и возраста, и большое меню в стиле стрит-фуд, созданное под присмотром концепт-шефа Никиты Рендино — выходца из Lucky Group.

Все блюда в меню сопровождают географические пометки: Китай, Вьетнам, Таиланд и Тайвань. Из разных стран отобрали все самое известное и популярное в Москве, так что получился сплошь набор хитов — от битых огурцов и сэндвичей бан ми с креветками или с фрикадельками до спринг роллов, лапши пад тай из батата с омлетом и морепродуктами и красного карри с говядиной и личи.

Кроме пад тай в соответствующем разделе есть также пшеничная лапша с говядиной и желтком, пельмени с креветками и манго и жареный рис с крабом. В разделе супов, кроме обязательного том яма, имеются похмельные бун рьеу с томленой говядиной и ремпан с морепродуктами. Разумеется, тоже в авторской московской версии.

Кроме еды, новый ресторан, полностью отвечая запросам локации, предлагает кальяны и коктейли в азиатском стиле на джине, сетю и саке, со сквозной нумерацией, в которой отсутствует цифра «4» — самый несчастливый иероглиф в Китае. В чайную карту вошли холодные tigers tea: манго, жасмин, зеленый чай и матча, кокос, в которые добавляются мелкие шарики тапиоки.

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