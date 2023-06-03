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Шесть человек погибли в ДТП в Воротынском районе

Утром 3 июня на трассе М-7 в Воротынском районе столкнулись Nissan Almera и «ГАЗон Next». Погибли трое взрослых и трое детей, сообщили ГИБДД по Нижегородской области.

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Все погибшие — водитель и пассажиры легкового «Ниссана», они ехали из Москвы в Казань, сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. По предварительным данным СУ СК, около 5:20 водитель уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ГАЗон Next».

Двое взрослых и два ребенка в возрасте восьми и девяти лет погибли на месте, еще один взрослый и один трехлетний ребенок скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движение (п «в». ч. 6 ст. 264 УК РФ).

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