Депутат заксобрания через суд добился от главы Александровска опровержения недостоверной информации о зарплате

Депутат законодательного собрания Пермского края от КПРФ Дмитрий Кожанов обратился в Александровский городской суд с иском к главе Александровского муниципального округа Ольге Лавровой. Депутат требовал опровергнуть заявление главы на публичных слушаниях по проекту муниципального бюджета на 2023–2025 года. Госпожа Лаврова заявила, что депутат получает 214,2 тыс. руб. в месяц. Истец же заявил, что эта информация не соответствует действительности, так как за весь 2022 год он получил от законодательного собрания 13,8 тыс. руб. и предоставил соответствующую бухгалтерскую справку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в решении суда, представитель ответчика пояснил, что глава узнала о размере денежных средств, ежемесячно получаемых депутатами, от депутата заксобрания Павла Кузьмина. Кроме того, представитель ответчика утверждал, что Ольга Лаврова говорила о депутатах заксобрания в целом, а не о конкретном депутате Кожанове. Господин Кузьмин же заявил в суде, что услышал о сумме в 213 тыс. руб. от своего помощника и полагал, что данная сумма ежемесячно также выделяется и другим помощникам депутатов краевого парламента, занятым на непостоянной основе. При этом господин Кузьмин уточнил, что деньги на оплату труда помощников депутат не получает безналично или наличными денежными средствами, а лишь подает представление с указанием ежемесячного размера заработной платы каждого помощника.

Суд удовлетворил требования Дмитрия Кожанова и обязал Ольгу Лаврову удалить недостоверную информацию о зарплате депутата из видеозаписи на странице муниципалитета в сосчети «ВКонтакте», а также опубликовать опровержение.