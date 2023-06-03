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Коммерсантъ FM
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Путин не будет проводить торжественный прием в Кремле 12 июня

Президент Владимир Путин не будет устраивать в нынешнем году торжественный прием в Кремле по случаю Дня России 12 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Прием не планируется»,— ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос агентства ТАСС.

Вместо торжественного приема 12 июня в Кремле состоится вручение президентом государственных премий. Об этом ранее сообщал советник президента Владимир Толстой.

Вплоть до 2019 года в День России в Кремле устраивался торжественный прием. В последний раз на него были приглашены 1,5 тыс. человек: члены правительства, сенаторы и депутаты Госдумы, представители разных конфессий, общественных объединений, работники культуры, науки и искусства, главы дипломатических представительств.

Анастасия Ларина

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