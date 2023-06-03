В 2023 году бизнес инвестирует в Севастополь более 2 млрд рублей

Участники севастопольской свободной экономической зоны (СЭЗ) планируют инвестировать в экономику города более 2 млрд руб. Об этом сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко на конференции ЦИПР-2023, ее слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://sev.gov.ru Фото: https://sev.gov.ru

По данным на 1 мая 2023 года в СЭЗ состоит 355 участников, которые реализуют 381 инвестпроект. В текущем году запланировано завершение 27 проектов, в их числе, открытие лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды и создание производства по выпуску приборов уличного освещения и металлоконструкций.

В 2023 году с участниками СЭЗ было заключено шесть инвестиционных соглашений на общую сумму 3,8 млрд руб. Это строительство винодельческого предприятия, модернизация и расширение сети салонов оптики, а также строительство нового отеля.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram