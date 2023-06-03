Тюменским водителям рекомендовали ограничить дальние поездки из-за аномальной жары

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендовала водителям ограничить дальние поездки из-за аномально жаркой погоды. Как уточнили в информационном центре правительства региона, в выходные, 3 и 4 июня, наряды ДПС будут работать на дорогах возле мест загородного отдыха тюменцев.

В случае затруднения в движении водителей призывают не объезжать участки заторов по обочинам.

По данным гидрометцентра России, в Тюменской области в субботу, 3 июня, днем ожидается потепление до +36°, ночью температура воздуха составит +18°. В воскресенье, 4 июня, ожидается +31° днем и +17° ночью.

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