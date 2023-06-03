В Челябинске малогабаритные квартиры подорожали на 15,2%

С начала этого года средняя стоимость квартиры площадью до 32 кв. м на вторичном рынке Челябинска выросла на 15,2%, до 2,25 млн руб. Средняя цена квадратного метра такого жилья увеличилась на 15,8% и достигла 77,8 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании портала «Мир квартир».

В целом по России средняя цена малогабаритного жилья увеличилась на 4,8%, до 2,95 млн руб. Среди городов РФ наиболее сильное удорожание отмечено в Магнитогорске (+18,9%), Махачкале (+17,8%), Челябинске, Новокузнецке (+14,6%), Тольятти (+11,5%) и Саратове (+10,7%). Снижение стоимости лота зафиксировано в Калининграде (–3,1%), Санкт-Петербурге (–2,7%), Новосибирске (–0,3%) и Москве (–0,2%).

«Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к “вторичке” увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.