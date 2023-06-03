В «Удмуртэнерго» введен режим повышенной готовности из-за грозы и усиления ветра

В связи с ухудшением погодных условий «Удмуртэнерго» переведен на режим повышенной готовности. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Фото: Пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

К ликвидации последствий непогоды готовы 156 бригад в составе 829 энергетиков и 267 единиц техники. Также у «Удмуртэнерго» есть 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт. Они могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов Удмуртии. В настоящий момент работает оперативный штаб, осуществляющий мониторинг ситуации. Ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности.

Энергетики просят жителей быть осторожными и при обнаружении оборванных проводов линий электропередач сообщать в энергокомпанию или МЧС. О нарушениях энергоснабжения и поврежденных энергообъектах сообщить можно по телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.