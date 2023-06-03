Здание Пермского ТЮЗа перейдет на баланс края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение региональным минкульту и минимуществу начать перевод здания Пермского театра юного зрителя из муниципальной собственности в краевую. Об этом господин Махонин сообщил в своем телеграм-канале. «Уникальный пермский театр получит новые возможности для развития, сможет расширить репертуар. А значит, возрастет нагрузка и в части содержания. Возьмем ее на себя»,— пояснил губернатор. В конце мая он поручил министерствам приступить к процедуре передачи в краевую собственность учреждения, которое управляет театром — МАУК «Пермский ТЮЗ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору с открытым письмом, в котором попросил взять муниципальный театр на содержание бюджета Пермского края и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Своею просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Для продолжения строительных работ театр предложил администрации с 1 июня по 31 августа перекрыть участок между зданиями на ул. Пермской, 68 и 62. Однако мэрия с этим не согласилась, так на участке расположены востребованные платные парковки. Городские власти заявили, что из-за предыдущего закрытия улицы под строительные работы бюджет Перми недополучил 602,5 тыс. руб., и предложили театру компенсировать эти средства. В театре с требованием администрации не согласились.

Работы по строительству малой сцены ТЮЗа начались в 2021 году. Для размещения сцены предлагается реконструировать Дом уездного земства на ул. Пермской, 66. Это здание построено в 1860 году и является объектом культурного наследия. В 2015 году помещение сильно пострадало от пожара, после чего возникла необходимость в его реконструкции. Финансирует строительство малой сцены ПАО «ЛУКОЙЛ», сдать объект планируется в этом году.