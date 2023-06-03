В воинские части Вооруженных сил России отправилась еще одна группа контрактников из Удмуртии

2 июня в воинские части из Удмуртии отправилась еще одна группа новобранцев профессиональной армии России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, там они подпишут контракты, пройдут переобучение и распределятся по местам дальнейшей службы. Такие отправки в регионе происходят по несколько раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов отметил, что пополнить ряды армии может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Важно иметь хорошую физическую форму и пройти все процедуры отбора.