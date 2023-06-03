Площадь пожаров в Свердловской области сократилась до 4,7 тыс. гектаров

В Свердловской области к 3 июня действовало 13 природных пожаров на общей площади 4,7 тыс. гектаров. Из них локализовано семь пожаров на площади 4,2 тысячи гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

За 2 июня было ликвидировано 20 природных пожаров на общей площади 559 гектаров, в том числе в Сосьвинском городском округе на общей площади 28 гектаров и в Березовском городском округе - 22 гектара. С огнем борются более 850 человек и свыше 130 единиц спецтехники.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

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