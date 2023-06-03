«В группе риска находятся все люди, занимающиеся работами по измельчению»

По данным Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 2022 году в регионе зарегистрировано 36 случаев выявления профессиональных больных с впервые установленными диагнозами профессионального заболевания. У 24 человек заболевания протекали в острой форме, у 12 — в хронических. Заместитель директора ООО «Фармсервис» Валерий Голенко считает, что одной из причин развития профзаболеваний является пренебрежение средствами индивидуальной защиты на производстве или их недостаточное качество.



Валерий Голенко

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«В бюллетене, опубликованном минзравом Краснодарского края, говорится, что из 24 человек с острым профзаболеванием 19 человек умерли. Кроме того, в документе подчеркивается, что основными причинами профзаболеваний стали биологические (включая коронавирусную инфекцию), физические факторы и воздействие промышленных аэрозолей. При этом среди основных обстоятельств и условий формирования острых и хронических профзаболеваний в прошлом году названо несовершенство средств индивидуальной защиты — в 11% случаев. В 2021 году эта цифра достигала 60 %.

Поэтому подчеркиваю — цифры, на первый взгляд, небольшие, но за каждой из них жизнь человека. В целом же я уверен, что число кубанцев с профзаболеваниями значительно больше. По данным проводимого министерством здравоохранения Краснодарского края мониторинга состояния условий и охраны труда, в организациях Кубани в прошлом году во вредных и (или) опасных условиях труда занято 196,7 тыс. человек или 13,6 % от общей численности работающих в охваченных мониторингом организациях.

Люди знают о существовании промышленной пыли, и что вдыхать ее вредно, понимают это и работодатели, и сами рабочие. Но, не всегда понимают, какие заболевания она вызывает и как часто они встречаются, а потому часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Алюминоз, бериллиоз, асбестоз, антракоз и другие пневмокониозы вызывают хроническое воспаление легких, при которых в них разрастается рубцовая ткань. Самым частым среди них является силикоз — он развивается из-за частиц диоксида кремния. В виду высокой распространенности данного вещества в группе риска находятся все люди, занимающиеся работами по измельчению, резке, сверлению, шлифовке практически всех природных материалов. Такие заболевания развиваются очень медленно — годами и даже десятилетиями, на ранней стадии болезнь заметить очень сложно, даже врачу при явных симптомах, даже выявить флюорографией при применении современных технологий.

На первом месте при выборе СИЗ для пользователя должны являться не дизайн и комфорт, а достаточность защитных свойств для обеспечения безопасности своего здоровья. Комфорт, несомненно, является важным параметром при выборе любого СИЗ, но вторым. Как работодатель, так и работник, должны понимать, что первой задачей является безопасность.

При принятии решения, что покупать, конечному потребителю в первую очередь необходимо обратить внимание на документы, подтверждающие соответствие СИЗ техническому регламенту. Орган по сертификации, выпустивший данный документ, а также лаборатории, которые провели сертификационные испытания, должны иметь аккредитацию. В частности, не помешает обращать внимание на статус самого органа и таких лабораторий. Несмотря на то, что мы значительно отдалились от эпохи “покупки сертификата”, такие факты до сих пор имеют место быть. Но необходимо помнить, что наличие таких сертификатов не освобождает от ответственности работодателя, а недобросовестный орган по сертификации всегда найдет пути для отклонения своей ответственности. Поэтому в качестве рекомендации советую всем работодателям внимательно относиться к таким документам, проверять действие сертификатов при осуществлении не только закупочных процедур, но и в ходе выполнения действующих контрактов».

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